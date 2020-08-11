Аммиак в Ванадзорском химкомбинате не опасен для окружающей среды: Инспекционный орган

Взрывоопасные и ядовитые вещества на территории Ванадзорского химического комбината не опасны для окружающей среды, так как их объем очень мал. В беседе с «Арменпресс» руководитель Инспекционного органа по градостроительству, технической и пожарной безопасности Армении Гегам Шахбазян сообщил, что их инспекция пришла к такому выводу после проведенного на территории комбината исследования.

В прессе муссировались слухи о том, что уже 4 года на территории неэксплуатируемого комбината, находящегося в процессе банкротства, хранится около 90 тонн аммиака, что опасно для окружающей среды и жителей.

“По имеющимся у меня данным, большая часть аммиака была продана, но на данный момент 3 из четырех бочек пусты, а в одном из них был обнаружен аммиак с тепловым устройством в 1/6 части бочки, однако на самом деле его меньше”, - сказал Шахбазян.

Директор Инспекционного органа сообщил, что аммиак содержит азот, похожий на селитру, но безопаснее, относится к классу инертных газов и быстро испаряется, а объемы, находящиеся в комбинате, не в том количестве, чтобы стать причиной крупного пожара или взрыва.

“ Может быть очаг локального пожара, но он будет быстро прекращен, поскольку объемы очень малы", - отметил Гегам Шахбазян.

Говоря о дальнейшей судьбе аммиака на территории комбината, Шахбазян добавил, что им будет распоряжаться управляющим по банкротству, возможно, что аммиак будет продан или будет выпущен в малом количестве по специальной процедуре.

По словам руководителя Инспекционного органа, подтверждено также наличие ртути на комбинате, однако она также безопасна.

“Выражать обеспокоенность по этому поводу вообще не нужно", - сказал Шахбазян:

Инспекционный орган градостроительства, технической и пожарной безопасности Республики Армения зафиксировал на территории недействующего комбината другие нарушения технической и пожарной безопасности, в связи с чем возбудил административное производство.

“Есть нарушения пожарной безопасности, по которым был составлен протокол, в рамках производства будут даны обязательные указания для того, чтобы хозяйствующий субъект, в данном случае управляющий банкротством, согласно указаниям, осуществлял противопожарные мероприятия. Поскольку аммиак по установленному правительством перечню считается опасным веществом, должна была проводиться ежегодная экспертиза технической безопасности, которая не проводилась", - отметил руководитель Инспекционного органа.

Инспекционный орган в ближайшее время проведет исследования на заводе "Наирит", а также на больших базах жидкого топлива, взрывчатых веществ, а также на складах компаний, занимающихся фейерверком.