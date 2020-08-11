Цены на цветные металлы - 10-08-20

ЛОНДОН, 11 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 10 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 1.22% и составила 1780.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.34% и составила 6428.50 долларов США, цена на свинец выросла на 0.28% и составила 1937.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.37% и составила 14379.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.36% и составила 17910.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.84% и составила 2410.00 долларов США, цена на молибден выросла на 2.03% и составила 16601.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33200.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.