"Интер" и "Манчестер Юнайтед" вышли в полуфинал Лиги Европы

В Лиге Европы по футболу состоялись несколько четвертьфинальных матчей:

Как передает «Арменпресс», на проходящем в немецком Дюссельдорфе турнире итальянский “Интер” сыграл с леверкузенским “Байером”. Итальянский клуб победил со счетом 2:1 и вышел в полуфинал Лиги Европы.

В другом матче дня английский “Манчестер Юнайтед” в дополнительное время смог добиться преимущества над датским “Копенгагеном”.

Подготовила Варвара Айрапетян