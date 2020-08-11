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"Интер" и "Манчестер Юнайтед" вышли в полуфинал Лиги Европы

"Интер" и "Манчестер Юнайтед" вышли в полуфинал Лиги Европы

В Лиге Европы по футболу состоялись несколько четвертьфинальных матчей:

Как передает «Арменпресс», на проходящем в немецком Дюссельдорфе турнире итальянский “Интер” сыграл с леверкузенским “Байером”. Итальянский клуб победил со счетом 2:1 и вышел в полуфинал Лиги Европы.

В другом матче дня английский “Манчестер Юнайтед” в дополнительное время смог добиться преимущества над датским “Копенгагеном”.

Подготовила Варвара Айрапетян


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