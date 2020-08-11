"Интер" и "Манчестер Юнайтед" вышли в полуфинал Лиги Европы
08:54, 11 Август, 2020
В Лиге Европы по футболу состоялись несколько четвертьфинальных матчей:
Как передает «Арменпресс», на проходящем в немецком Дюссельдорфе турнире итальянский “Интер” сыграл с леверкузенским “Байером”. Итальянский клуб победил со счетом 2:1 и вышел в полуфинал Лиги Европы.
В другом матче дня английский “Манчестер Юнайтед” в дополнительное время смог добиться преимущества над датским “Копенгагеном”.
Подготовила Варвара Айрапетян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен