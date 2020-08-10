Время в Ереване: 11:07:36,   11 Август

Билл Гейтс рассказал, когда мир преодолеет коронавирус

Билл Гейтс рассказал, когда мир преодолеет коронавирус

Пандемию коронавируса удастся остановить только через два с половиной года. Как  передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью Wired.

"Это не Первая мировая война и не Вторая мировая война, но масштабы негативных потрясений для всей системы сопоставимы", — отметил он.

Предприниматель считает, что "богатый мир" сможет справиться с инфекцией примерно на год раньше остальных. Он выразил сожаление, что пандемия существенно замедлила прогресс в поиске лекарств для борьбы с малярией, полиомиелитом и ВИЧ.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации