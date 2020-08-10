Президент Армении выразил соболезнования президенту Индии
20:24, 10 Август, 2020
Президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Индии Рам Натх Ковинду. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании, в частности, говорится:
«С глубокой скорбью узнал о крушении самолета Boeing 737 авиакомпании Air India Express в штате Керала, в результате которого погибло и получило ранения множество людей.
Выражаю глубокие соболезнования и поддержку Вам, дружественному народу Индии, желаю семьям и родственникам погибших терпения и стойкости духа, а пострадавшим - скорейшего выздоровления».
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен