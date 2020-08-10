Гутерреш призвал оказать помощь Ливану после взрыва в Бейруте

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал международных доноров оказать оперативную и щедрую финансовую поддержку Ливану, находящемуся в тяжелой финансовой ситуации после взрыва в столичном порту, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Я призываю оказать мощную международную поддержку всем нуждающимся в Ливане, особенно женщинам и девочкам, которые наиболее уязвимы во время кризиса. Благодарю те страны, которые уже оказывают ощутимую финансовую, материальную и специализированную помощь", - сказал Гутерреш, выступая на брифинге, посвященном гуманитарной ситуации в Ливане.

"Я призываю доноров к щедрым и быстрым пожертвованиям", - добавил он.

Он попросил поддержать инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, который провел в воскресенье международную конференцию для поддержки Ливана.

Разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. В результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения.