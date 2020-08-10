Мы готовы принять наших соотечественников из Ливана в наших семьях: президент Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 10 августа провел рабочее совещание, посвященное оказываемой ливанским армянам поддержке.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Арутюнян отметил, что под руководством главного советника президента - посла по особым поручениям Рудика Уснунца создана рабочая группа для организации и координации работ по оказанию материальной помощи армянской общине Ливана в связи с трагедией в Бейруте.

Президент Арцаха напомнил, что самолет с гуманитарной помощью от народа Арцаха Ливану приземлился вчера в международном аэропорту Бейрута, и подчеркнул, что поддержка народа Арцаха будет постоянной.

Араик Арутюнян отметил, что армянской общине Ливана будет оказана прямая финансовая поддержка, и призвал всех жителей Арцаха принять активное участие в предстоящем сборе средств. Президент заявил, что хотя несколько дней назад он пообещал перечислить президентскую зарплату в благотворительные фонды, на этот раз она будет направлена в качестве поддержки армянам, проживающим в Ливане. Президент Арцаха подчеркнул, что финансовые ресурсы также будут выделены из резервного фонда правительства.

Арутюнян отметил, что, несмотря на ограниченные возможности Жилищного фонда республики, будут приняты все меры для создания благоприятных условий для всех ливанских армян, желающих поселиться, жить и созидать в Арцахе. «Я заявляю, что даже при отсутствии свободного жилищного фонда мы готовы принять всех наших армянских соотечественников из Ливана и обеспечить им жилищные условия в своих домах», - подчеркнул Араик Арутюнян.