Армен Абазян назначен заместителем начальника Следственного комитета Армении
Решением премьер-министра Армении, Армен Абазян назначен заместителем начальника Следственного комитета Армении. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение опубликовано на официальном сайте правительства.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 10.08-21:54 Twitter заявил о помехах работе сервиса в Белоруссии
- 10.08-21:33 Предстоящие на 11 августа мероприятия
- 10.08-21:02 Правительство Ливана ушло в отставку
- 10.08-20:32 Билл Гейтс рассказал, когда мир преодолеет коронавирус
- 10.08-20:24 Президент Армении выразил соболезнования президенту Индии
- 10.08-20:11 Гутерреш призвал оказать помощь Ливану после взрыва в Бейруте
- 10.08-20:07 Мы готовы принять наших соотечественников из Ливана в наших семьях: президент Арцаха
- 10.08-19:04 Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе
- 10.08-18:33 Армен Абазян назначен заместителем начальника Следственного комитета Армении
- 10.08-18:18 Президент Армении поздравил Александра Лукашенко с переизбранием
- 10.08-18:16 Источник назвал основную причину взрыва в Бейруте
- 10.08-17:49 Во всех общеобразовательных учреждениях Армении уроки начнутся 15 сентября
- 10.08-17:33 Пашинян выразил соболезнования народу Индии в связи с авиакатастрофой
- 10.08-17:29 COVID-19. В мире число инфицированных превысило 20 млн: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ
- 10.08-17:21 Азиатские индексы - 10-08-20
- 10.08-17:20 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-08-20
- 10.08-17:18 Никол Пашинян поздравил Александра Лукашенко по случаю переизбрания на пост президента Беларуси
- 10.08-16:51 Умер продюсер Deep Purple и Iron Maiden Мартин Берч
- 10.08-16:38 550 тысяч человек, пострадавших от коронавируса, воспользовались возможностью пересмотра кредитов
- 10.08-16:29 Министр обороны Израиля назвал главную проблему Ливана
- 10.08-15:59 Бывший депутат НС Левон Саркисян арестован
- 10.08-15:53 Экспорт электроэнергии из России в I полугодии сократился на 45,7%
- 10.08-15:39 Армянские клубы знают своих соперников в Лиге Европы
- 10.08-15:28 Армянский министр Ливана потребует отставки правительства
- 10.08-15:23 Союз банков Армении подвел итоги деятельности системы за первое полугодие
20:03, 05.08.2020
Просмотрели 2195 раз Армения направит в Ливан лекарства, медоборудование и продовольствие: Мане Геворгян
20:18, 06.08.2020
Просмотрели 1561 раз Аппарат президента ответил на вопрос о российских телеканалах в Армении
16:31, 09.08.2020
Просмотрели 1432 раз Ушел из жизни футбольный тренер Левон Касабоглян
14:26, 07.08.2020
Просмотрели 1135 раз Агрессивные намерения Азербайджана нацелены на армян всего мира: Сергей Минасян
16:30, 07.08.2020
Просмотрели 1121 раз Баку пытается поймать рыбку и в “мутной воде” Бейрута