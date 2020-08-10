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Армен Абазян назначен заместителем начальника Следственного комитета Армении

Армен Абазян назначен заместителем начальника Следственного комитета Армении

Решением премьер-министра Армении, Армен Абазян назначен заместителем начальника Следственного комитета Армении. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение опубликовано на официальном сайте правительства.


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