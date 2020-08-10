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Президент Армении поздравил Александра Лукашенко с переизбранием

Президент Армении поздравил Александра Лукашенко с переизбранием

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание Александру Лукашенко по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании, в частности, говорится

«Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Республики Беларусь.

Убежден, что армяно-белорусское многостороннее сотрудничество и в впредь будет успешно развиваться в двустороннем и многостороннем форматах на благо народов наших стран».

Президент Армении пожелал Александру Лукашенко здоровья, успехов и всего наилучшего, а дружественному народу Беларуси - мира, стабильности и процветания.


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