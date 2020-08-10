550 тысяч человек, пострадавших от коронавируса, воспользовались возможностью пересмотра кредитов

По состоянию на 1 июня 550 тысяч физических и 17,4 тысяч юридических лиц, пострадавших в результате превентивных мер по распространению коронавируса, воспользовались возможностью пересмотра кредитов.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал исполнительный директор Союза банков Армении Сейран Саргсян, коснувшись антикризисных экономических программ правительства.

«С целью содействия заемщикам банки и кредитные организации предоставили кредитные каникулы или иным образом пересмотрели условия действующих кредитов. возможность пересмотра кредитных договоров воспользовалась около 30% клиентов банков. По антикризисным программам, осуществляемым правительством Армении, коммерческие банки Армении, в частности, по первым и вторым программам удовлетворили 21693 кредитных заявок, предоставив более 98 млрд драмов. Это означает, что в среднем одному заявителю был предоставлен кредит в размере 4,5 млн драмов»,- отметил Саркисян.

По второй антикризисной программе, которая касается сельского хозяйства, на данный момент удовлетворено 20.622 кредитных заявок в размере 32.2 млрд драмов.

Лилит Демурян