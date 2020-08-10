Бывший депутат НС Левон Саркисян арестован

15: 59, 10 августа, 2020

Служба национальной безопасности Армении сообщает, что в отношении бывшего депутата Национального Собрания Левона Саргсяна избрана мера пресечения в виде ареста. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба СНБ Армении․

"Служба национальной безопасности Армении, будучи верной стилю работы по предоставлению информации общественности в рамках закона, сообщает, что еще в 2018 году было распространено сообщение о разбое в отношении членов семьи бывшего председателя Государственного таможенного комитета при правительстве РА Армена Аветисяна, совершенное бывшим депутатом Национального Собрания РА Левоном Саркисяном в составе организованной группы с целью участия в преступном сотрудничестве, хищения имущества в особо крупных размерах. В рамках уголовного дела, расследуемого в следственном департаменте СНБ РА, он был привлечен в качестве обвиняемого по части 2 статьи 223, пунктам 1 и 2 части 3 статьи 175 и части 1 статьи 235 Уголовного кодекса РА, в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста и объявлен в розыск.

В результате предпринятых крупномасштабных оперативно-розыскных мероприятий, тесного сотрудничества Полиции РА и правоохранительных органов РФ находящийся в розыске Левон Саргсян 22 ноября 2019 года был обнаружен в Зеленограде Московской области РФ и взят под стражу, после чего посредством Генпрокуратуры РА был инициирован процесс передачи последнего, а 6 августа 2020 года он был передан правоохранительным органам РА:

С строгим соблюдением закона орган, осуществляющий производство, обеспечил право защиты обвиняемого Левона Саргсяна и в его присутствии обратился в суд с ходатайством о повторном рассмотрении вопроса об аресте, в результате чего суд подтвердил решение об избрании ареста в отношении Левона Саргсяна в качестве меры пресечения и в отношении Левона Саргсяна избрана мера пресечения в виде ареста:

Предварительное следствие продолжается, предпринимаются оперативно-розыскные мероприятия и неотложные следственные действия для выяснения других обстоятельств, имеющих важнейшее значение для дела, а также других лиц, причастных к совершению преступного деяния, и привлечения их к ответственности», - говорится в сообщении.

Уведомление: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА.