Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что российский лидер направил Лукашенко соответствующую поздравительную телеграмму.

"Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси", – подчеркивается в телеграмме,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно предварительным итогам, Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей.