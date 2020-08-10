Турция сфальсифицировала не только историю соседей, но и свою: Рубен Сафрастян

Севрский договор - это тот международный документ, который тесно связан с историей армянского народа, и он должен быть изучен во всей глубине. Как сообщает «Арменпресс», об этом на конференции, посвященной 100-летию Севрского договора в НАН РА, посвященной теме "Турция: очная ставка с Севром: геополитические размышления" отметил директор Института востоковедения НАН РА, тюрколог Рубен Сафрастян.

"Я проанализирую подходы турецкой стороны к Севрскому договору. Этот вопрос важен и мало изучен. Здесь, по сути, было два турецких подхода: тот подход, который победил, был подходом кемалистов и сфальсифицировал историю. Официальная кемалистская историография не только сфальсифицировала историю соседних народов, нашего народа, но и Турции. Деятельность другой турецкой стороны была квалифицирована как предательство. Все те деятели, которые имели отношение к подписанию Севрского договора как представители Османской империи, были квалифицированы как предатели, осуждены на смерть. Конечно, это не соответствует действительности", - сказал Рубен Сафрастян.

Разъясняя, тюрколог отметил, что более глубокое изучение подходов турецкой стороныпоказывает, что султанское правительство, ряд деятелей, сплоченных вокруг него, были не предателями турецкому народу, а пытались найти путь к дилемме, пытались по-новому переосмыслить роль Турции в новом мире, формирующемся в результате Первой мировой войны. По его словам, она должна была быть не империей, а государством в своих национальных границах, имея отношения с соседними государствами. Рубен Сафрастян подчеркнул, что это была сущность, которая была сфальсифицирована, и этих людей представили предателями.

“Одно важное обстоятельство. Мы имеем дело с явлением, которое называется младотурецким движением. Ошибочен тот подход, согласно которому движение рассматривается только как младотурецкая партия, верхушка этой силы. Нет, на последнем этапе Османской империи она была большим движением и включала в себя людей, имеющих самый радикальный, националистический подход турецкого общества того времени. Кемалистское движение, по сути, было движением младотурок, это мы должны понять”, - сказал он, добавив, что это очень важно.

Кемаль своей деятельностью продолжал реализацию младотурецкой программы, основной целью которой было уничтожение армянского народа, армянской государственности. Есть документ, который был введен в обращение, он датирован 8 ноября 1920 года.

"Он был отправлен из Анкары Карабекир-паше, который руководил турецкой бандой, где черным по белому было написано, что Армения должна быть уничтожена. Это была цель кемалистов, и эти люди, придя к власти, сфальсифицировали историю", - добавил Рубен Сафрастян.