Традиционные армянские партии распространили совместное заявление по Севрскому соглашению

Социал-демократическая партия "Гнчакян", АРФ "Дашнакцутюн" и Партия "Рамкавар-Азатакан" распространили совместное заявление по случаю 100-летия Севрского мирного договора. В заявлении, в частности, говорится:

Севрский договор – единственный договор, которые подписали и Турция, и Республика Армения, по свободной воле армянской стороны.

Севрский договор не только признает Турцию ответственной за совершенные ею ранее военные преступления, но и дает правовую основу арбитражному решению президента Соединенных Штатов Америки Вудро Вильсона об уточнении армяно-турецкой границы.

«За прошедшие сто лет Турция отрицала и продолжает отрицать совершенное против человечества преступление - геноцид армян, избегала и продолжает избегать как преступной ответственности, так и обязательств, начиная с 1991 года она приняла вражескую позицию в отношении Республики Армения, а в последние дни она ужесточила свою риторику против Армении, Арцаха и всего армянства и подготовку возможных военных посягательств», - говорится в заявлении.

Партии подчеркивают, что Севрский договор является действительным международным договором, хотя и не ратифицирован всеми подписавшими его сторонами, но также юридически не заменен другим международным документом.

Более того, арбитражное решение президента Соединенных Штатов Америки Вудро Вильсона, принятое 22 ноября 1920 года, продолжает оставаться единственным международным документом, определяющим правовую границу между Арменией и Турцией. Спустя 100 лет после подписания Севрского договора Турция продолжает проявлять враждебный настрой в отношении Республики Армения и всего армянства.

До полного выполнения Турцией своих обязательств, основанных на пунктах, составляющих предпосылки международного права, нашедших место в Севрском договоре, Турция обязана прекратить незаконную сухопутную блокаду республики Армения, в частности, прекратить свои воинственные шаги, направленные против Армении в последнее время, прекратить антиармянскую политику внутри Турции, включая наши исторические и оккупированные земли, и против армянских колоний, сформировавшихся вследствие геноцида», - говорится в заявлении.

Органы управления традиционных партий выражают уверенность, что настанет день, когда Турция, как автор и ответственный за геноцид армян, должна понести свою ответственность и возместить все потери армянского народа.

"Мы заявляем, что как в прошлом, так и в будущем, сотрудничая с другими армянскими политическими силами и, в частности, с Республикой Армения, мы должны продолжить нашу борьбу до восстановления исторической справедливости”, - говорится в заявлении.