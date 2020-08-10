Аргентина отложит совместное с Россией строительство АЭС

Аргентина вынуждена отложить планирование совместного с РФ строительства атомной электростанции из-за экономических проблем в стране, однако все ещё заинтересована в проекте, заявил РИА Новости посол Аргентины в России Рикардо Лагорио.

"Мы только что достигли очень успешного соглашения, однако Аргентина переживает переломный момент в экономике. Эти планы не рассматривались из-за экономических и финансовых моментов, и такое положение будет сохраняться в ближайшем будущем. Эти (планы - ред) все ещё рассматриваются, все ещё представляют интерес. Возможно, им придется чуть дольше подождать", - заявил Лагорио,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее глава "Русатом Оверсиз" (входит в госкорпорацию "Росатом") Евгений Пакерманов сообщал о том, что Россия и Аргентина рассматривают возможность совместного строительства плавучих и наземных атомных электростанций малой мощности.