Плановые перебои в газоснабжении в городе Севан и в селе Верин Геташен

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 11-го августа с 10: 00 до 18: 00 будет прекращено газоснабжение газопотребителей и прилегающих общественных объектов на улице Чаренца в общине Севан Гегаркуникской области, особняков на улице Шираза и многоквартирных домов N8 и 10 в 1-м переулке Наирян.

11-го августа с 09: 00 до 20: 00 12-го августа будет прекращена подача газа газопотребителям села Верин Геташен Гегаркуникской области.

"Приносим извинения газопотребителям и просим соблюдать правила безопасности. Для получения дополнительной информации можете позвонить по номеру 1-04", - говорится в сообщении компании.