В Гегаркуникской области осуществляется очередная крупная дорожно-строительная программа

С первых дней августа на участке дороги Севан-Мартуни-Гетап дороги Еранос-Айраванк стартовали работы по среднему ремонту дороги. Как сообщил «Арменпресс» начальник отдела транспорта и дорожного строительства управления градостроительства администрации Гегаркуникской области Геворг Хачатрян, проектно-сметная стоимость программы составила 1 млрд 510 млн драмов, договорная стоимость-944 млн 990 тыс. драмов. Строительные работы осуществляет организация "ААБ Проект”. В рамках программы планируется осуществить укладку существующего асфальтобетонного покрытия, ремонт ямы, укладку выравнивающего слоя и однослойного асфальтобетонного покрытия.

"Установка верхнего асфальтобетонного слоя составит 226 тысяч 757 квадратных метров. Еще 1611 квадратных метров земли будут заасфальтированы в подъездах и спусках. По всей длине дороги, подвергшейся среднему ремонту, будут установлены дорожные знаки, будет проведена разметка.

Реализация очередной крупной дорожно-строительной программы имеет важное стратегическое значение, поскольку она связывает нашу область, с одной стороны, с Республикой Иран, с другой - с Арцахом. Старый асфальтобетонный слой, подлежащий фрезерованию и удалению, объемом около 10 тыс. кубометров, будет предоставлен общинам для осуществления работ по благоустройству второстепенных улиц", - представил Геворк Хачатрян.

Хосров Хлгатян