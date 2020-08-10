Певец старого Тифлиса

Так назвал Вагаршака Элибекяна известный грузинский художник, народный художник СССР, Герой Социалистического Труда Ладо Гудиашвили (в скобках отметим, что Ладо Гудиашвили - грузинский Мартирос Сарьян). Ознакомившись с делами Элибекяна, он сказал: "Красочные картины - миниатюры художника грустные воспоминания о древнем, уходящем Тифлисе. Эти картины созданы любовью коренного тифлисца, которые в нашей памяти восстанавливают наш город детства и юности».

Вагаршак Элибекян был явлением в истории армянской живописи. Дар рисования был в нем от рождения. Он окончил художественную студию Тифлисского культурного центра "Айартун" под руководством известного художника Гиго Шарбабчяна. Однако судьба планировала для него что-то другое. Еще 26-летний Вагаршак Элибекян назначается директором Тбилисского театра юного зрителя. Он охотно соглашается, надеясь, что продолжит художественную деятельность в театре. Но работа директора отнимает у него столько времени, чтобы не только рисовать, но и не оставалось времени заниматься семьей. В результате картина в нем “засыпает”. Но, к счастью, не так глубоко, поскольку в годы работы в театрах (через несколько лет Элибекян назначается директором драматического театра имени Степана Шаумяна) Вагаршак Элибекян сформировал более двух десятков спектаклей и после каждой новой премьеры и коллеги, и критики утверждали, что призванием Вагаршака Элибекяна, к тому же данным свыше, является живопись. Только в 1974 году, перейдя на пенсию, начал заниматься рисованием. Очень трудно объяснить внутренний мир поздно пробуждение, когда он уже создал свою биографию на театральной сцене.

И начал Вагаршак Элибекян рисовать. Повод был невероятно примитивным... занятие. Его жена Флора Ервандовна на неделю отправилась в Ереван, где уже жили их художники-мальчики и дочь Луиза. Человек, работавший 20 часов в день всю жизнь, не находил места для занятия. Он не мог просто так "убить" время. Вот почему однажды пошел в магазин живописи, купил краски и кисточки, картон. Короче говоря, все то, что было необходимо для рисования. И возвращению жены он уже нарисовал 4-5 картин. Мало сказать, что он рисовал. Он просто воспроизводил на полотне город своего детства, старый Тифлис со своими узкими улицами, красочными дверями и, конечно же, Кинто.

Когда Флора Ервандовна вернулась домой, Вагаршак показал ей свои "игрушки в холостом раю", заранее попросив ничего не сказать о своих "перипетиях". Женщина обещала. Но когда увидела картины мужа, забыла свое "честное слово". На следующий же день, когда муж по какому-то делу вышел из дома, "предатель" госпожа Флора по телефону позвонила в Ереван Генри и рассказала все. На следующий день Генри уже был в Тбилиси и... он не смог скрыть своего восхищения. Оценка сына-художника, наверное, предопределила будущее художника Вагаршака Элибекяна.

Но ради справедливости надо сказать, что первым ценителем его дел стала Флора Ервандовна. Такой она осталась на всю жизнь. Эта добрая жена была ангелом не только для мужа, но и для уже достигших определенных успехов сыновей-художников, которые со всей серьезностью воспринимали замечания матери.

Итак, после продолжительного сна в Вагаршаке Элибекяне проснулся художник, проснулся тогда, когда на Театральной арене он давно пережил свою непреходящую "биографию".

И начал Элибекян рисовать, созидать свое детство. Старый Тифлис - его главная тема. Несмотря на то, что Тифлис был многонациональным городом, Тифлис детства Элибекяна очень армянский, да. Именно армянский. Он рисует столицу Грузии так, как видел в детстве и юности. Трудное дело предпринял художник. Ведь Тифлис сегодня - большой современный город с широкими проспектами, всеми видами транспорта, небоскребами. И он должен был "поднять" завесу этого города и увидеть Старый город своего детства. Он смог выполнить свою задачу.

Его полотнами сегодня можно судить о древнем Тифлисе, городе, близком к сердцу многих. А это было не так легко. В XX веке здесь родились и в качестве художника-Ерванд Кочар, Геворг Якулов, Александр Бажбеук-Меликян, Геворг Григорян (Джоттон), Овсеп Каралян. И рядом с ними начинают упоминать также Вагаршака Элибекяна, который является рождением той же земли и воды и по праву занимает свое особое место в этой андасте тбилисских художников-армян.

Вход Вагаршака Элибекяна в армянское изобразительное искусство был щедрым. Уже два года спустя, в 1976 году, он провел две персональные выставки в Ереване, одну - в Тбилиси. Именно тогда Ладо Гудиашвили назвал Вагаршака Элибекяна "певцом старого Тифлиса". С вступлением Вагаршака Элибекяна в художество обрел целостность клан элибекянов. Да, именно так. Обычно начало рода закладывает родитель. В случае с элибекянами получилось наоборот, поскольку сыновья Вагаршака - Генри и Роберт - уже были известными художниками. Вскоре в различных городах - Вильнюсе, Москве, в Висбадене организуются совместные персональные выставки трех Элибекянов. Затем работы Вагаршака Элибекяна выставляются в разных городах Советского Союза, а также во Франции, США, Канаде, Германии и других местах.

Наше повествование о Вагаршаке Элибекяне было бы неполным, если бы мы не сказали, что сегодня рядом с дедом и отцами стоят сыновья Генри и Роберта - Вагаршак-младший, Арег и Ерванд.

Работы Вагаршака Элибекяна и его сыновей неоднократно демонстрировались в разных странах. Но, чтобы работы трех поколений художников этого рода были выставлены в одном месте, под одной крышей, еще не было. Этот пробел восполнился год назад, когда в армянском офисе ООН была организована подобная выставка, которая, что и говорить, стала явлением в нашей культурной жизни и доставила радость тысячам любителей искусства.

Сегодня, 10 августа 2020 года, исполняется 110 лет со дня рождения Вагаршака Элибекяна. Пусть эта моя скромная миниатюра будет моей данью уважения великому Тифлисцу, одному из видных представителей армянской живописи, человеку, которого я знал и любил с детства.

Левон Азроян