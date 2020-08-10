Авиакомпании открывают рейсы из России на курорты Турции

С сегодняшнего дня возобновляются перелеты из России на курорты Турции — в Анталью, Бодрум и Даламан.

Регулярные и чартерные рейсы из Москвы в Анталью планируют "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", Royal Flight, "Победа", "Икар", Red Wings, "Северный ветер", Azur air, "Россия" и Ifly.

В Даламан можно будет долететь при помощи S7, "Уральских авиалиний", Royal Flight, "Икара", "Северного ветра", Azur air и "Аэрофлота", в Бодрум — Royal Flight, "Северного ветра", Azur air и "Аэрофлота",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Возобновляют полеты и турецкие авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines. Они также будут летать из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Россия с 1 августа возобновила полеты за рубеж, прерванные из-за пандемии коронавируса. Первыми странами, открытыми для россиян, стали Турция (Анкара и Стамбул) и Великобритания, а также Танзания, хотя туда нет прямых рейсов.