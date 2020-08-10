Время в Ереване: 11:07:36,   11 Август

Севрский договор был ключом к установлению справедливого мира в регионе: посол Армении во Франции

Севрский договор был ключом к установлению справедливого мира в регионе: посол Армении во Франции

 По мнению посла Армении во Франции Асмик Толмаджян, реализация Севрского мирного договора позволила бы в какой-то мере преодолеть тяжелые последствия геноцида армян. Как передает «Арменпресс», об этом посол написала в своем микроблоге в Twitter:

 "100 лет назад в этот день союзные государства, в том числе Франция и Армения, подписали с Турцией Севрский мирный договор. Это был ключ к установлению фундаментального и справедливого мира в регионе, который позволил бы в какой-то мере преодолеть тяжелые последствия геноцида армян", - написала посол.

Спустя 2 года после окончания Первой мировой войны султанское правительство Турции и государства, победившие в войне, в том числе и Армения, в 1920 году провозгласили независимость. 10 августа в пригороде Парижа Севре был заключен мирный договор, согласно которому территория Республики Армения должна была составить 160 тысяч квадратных километров.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации