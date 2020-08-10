Севрский договор был ключом к установлению справедливого мира в регионе: посол Армении во Франции

По мнению посла Армении во Франции Асмик Толмаджян, реализация Севрского мирного договора позволила бы в какой-то мере преодолеть тяжелые последствия геноцида армян. Как передает «Арменпресс», об этом посол написала в своем микроблоге в Twitter:

"100 лет назад в этот день союзные государства, в том числе Франция и Армения, подписали с Турцией Севрский мирный договор. Это был ключ к установлению фундаментального и справедливого мира в регионе, который позволил бы в какой-то мере преодолеть тяжелые последствия геноцида армян", - написала посол.

Il y a 100 ans, les Puissances Alliées & Associées, parmi lesquelles la #France et l’#Armenie, signaient avec la #Turquie le Traité de #Sevres perçu comme clé de voûte d’une paix régionale juste qui aurait permis également de réduire les conséquences graves du #GenocideArmenien pic.twitter.com/HbYeolqzcr — Hasmik Tolmajian (@tolmajian) August 10, 2020

Спустя 2 года после окончания Первой мировой войны султанское правительство Турции и государства, победившие в войне, в том числе и Армения, в 1920 году провозгласили независимость. 10 августа в пригороде Парижа Севре был заключен мирный договор, согласно которому территория Республики Армения должна была составить 160 тысяч квадратных километров.