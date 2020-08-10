Китай выразил протест ряду стран из-за Гонконга

Китай назвал вмешательством во внутренние дела совместное заявление глав МИД США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии о том, что КНР подрывает автономию Гонконга.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео и главы МИД Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии распространили совместное заявление, в котором обвинили КНР в подрыве автономии Гонконга в связи с принятием закона о национальной безопасности, который, по их утверждениям, "размывает фундаментальные права и свободы народа Гонконга". Также пять стран осудили перенос парламентских выборов в автономии, что, по их словам, подрывает демократический процесс. "Министр иностранных дел Канады и других стран 9 августа опубликовали заявление, в котором вновь сделали безответственные заявления относительно Гонконга, грубо вмешиваясь во внутренние дела Китая. Китайская сторона выражает крайнее недовольство и решительным протест", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства Китая в Канаде,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В посольстве отметили, что администрация Гонконга приняла решение перенести парламентские выборы из-за сложной эпидемиологической ситуации, чтобы защищать здоровье и безопасность жителей, а закон о национальной безопасности устранил пробел в законодательстве Гонконга, он будет способствовать обеспечению долгосрочного мира и безопасности в районе.