Плановое прекращение газоснабжения в селе Зовуни Котайкского марза

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 11 августа с 10: 00 до 17: 00 будет прекращено газоснабжение газопотребителей села Зовуни Котайкской области.

Для получения дополнительной информации можете позвонить по номеру 1-04»,- говорится в сообщении компании.