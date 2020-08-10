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Плановое прекращение газоснабжения в селе Зовуни Котайкского марза

Плановое прекращение газоснабжения в селе Зовуни Котайкского марза

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 11 августа с 10: 00 до 17: 00 будет прекращено газоснабжение газопотребителей села Зовуни Котайкской области.

Для получения дополнительной информации можете позвонить по номеру 1-04»,- говорится в сообщении компании.


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