В Иране заявили, что некоторые протестующие в Ливане подстрекаются из-за рубежа

Некоторые участники протестных акций в Ливане получают поддержку из-за рубежа. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Естественно, что после такого крупного происшествия (речь о взрыве в порте Бейрута - прим. ТАСС) люди недовольны, - сказал он. - Однако некоторые группы людей подталкиваются из-за рубежа в определенных целях".

Уличные протесты продолжаются в центре Бейрута вторые сутки. 8 августа столкновения носили ожесточенный характер, по итогам дня, как сообщила служба гражданской обороны, получили ранения 490 человек, в том числе порядка 70 полицейских. Армейская пресс-служба сообщила, что при подавлении беспорядков в Бейруте получили ранения 105 военнослужащих, в том числе восемь офицеров,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Участники протестного движения, поддерживаемые оппозицией, требуют ухода в отставку правительства технократов во главе с Хасаном Диабом, проведения досрочных выборов и международного расследования взрыва в морском порту Бейрута 4 августа.