Севрский договор - исторический факт, наш долг - помнить его, и сохранить его совет: Премьер-министр

В Ереване, в Национальной академии наук Армении стартовала научная конференция «Севрский договор и армянский вопрос», посвященная 100-летию Севрского договора.

"Я приветствую всех участников симпозиума, посвященного 100-летию подписания Севрского договора. Сегодняшняя конференция служит именно этой цели, и я желаю успехов ее работе, желая всем плодотворных обсуждений и новых важных открытий", - отметил премьер-министр РА.

Никол Пашинян в своем приветственном слове подчеркнул, что Севрский договор - исторический факт.

“Во-первых, Севрский договор был заключен на основе одной из самых драматических страниц истории человечества - результатов Первой мировой войны, спустя два года после его завершения. Он внедрял новые принципы и ценности, устанавливал не только мир, но и справедливость в Передней Азии», - отметил Никол Пашинян, добавив, что договор был составлен на основе самых передовых идей времени.

"Более того, предоставляя право на создание национальных государств на исторических территориях, это создавало благоприятные условия для сосуществования в регионе мусульманского и христианского народов, мирного сосуществования и сохранения и дальнейшего развития цивилизационного многообразия региона. Республика Армения в рамках, предусмотренных договором, признавалась в качестве полноправного члена международных отношений и равноправного субъекта международного права", - отметил Никол Пашинян.

Премьер-министр РА в своей речи подчеркнул, что, являясь стороной договора, получал признание также вклад Армении и армянского народа в дело победы и установления мира в Первой мировой войне, понесенных союзными государствами.

"В-третьих, Севрский договор своей 89-ой статьей констатировал и закрепил неоспоримую историческую связь армянского народа с армянским нагорьем, где на протяжении тысячелетий рождался, жил и создавал государственность и культуру армянский народ. Несмотря на то, что Севрский договор так и не был реализован, он продолжает существовать как исторический факт, наш долг - помнить его, осознавать и сохранять его смысл», - заключил Никол Пашинян.