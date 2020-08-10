В Арцахе подтвержден 1 новый случай COVID-19

В Арцахе зарегистрирован 1 новый случай коронавируса. Всего в Арцахе подтверждено 251 заболевание, из которых 227 выздоровели. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

«В Арцахе зарегистрирован один новый случай COVID-19. Заражение подтверждено у жителя Степанакерта, контактировавший с ранее установленным источником. При этом 13 человек с диагнозом COVID-19 покинули изолятор. Для тестирования было отобрано 116 образцов. По сегодняшний день испытан 7071 образец. Изолировано 44 человека. Фактическое лечение получают 23 пациента. Смертей от коронавируса в стране не зафиксировано. «Один случай смерти был зарегистрирован при подтверждении коронавирусной инфекции у пациентов, но смерть наступила от другого заболевания», - говорится в сообщении.

Срок действия чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах, продленного с 12 апреля 2020 года до 11 июля, продлен на 32 дня, с 22:00 11 июля 2020 года до 22:00 12 августа 2020 года включительно.