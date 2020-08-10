В Армении подтверждено 23 новых случая COVID-19: выздоровели 96, 5 человек скончались

По состоянию на 10 августа в Армении подтверждено 40 433 случая заболевания коронавирусом, из которых 32 616 вылечены. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА. В настоящее время лечение от коронавируса проходят 6793 пациента. За последние 24 часа было выполнено 340 тестов, всего 176 354 теста. Таким образом, подтверждено 23 новых случая заболевания коронавирусом, 96 выздоровели.

В общей сложности от коронавирусной инфекции зарегистрировано 796 смертей (рост на 5%). По сообщению Минздрава РА, погибшими оказались мужчины 67 и 81 года, женщины 82, 73 и 85 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания. Также было 228 смертей, когда пациентам был поставлен диагноз коронавирусной инфекции, но они умерли от другого заболевания.

13 июля правительство приняло решение о продлении на 30 дней чрезвычайного положения, объявленного в РА, продленного 16 марта 2020 года, до 13 июля, с 17:00 13 июля, на 30 дней, до 13 августа 17:00.