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Мхитарян - один из лучших в «Роме» по нескольким показателям

Мхитарян - один из лучших в «Роме» по нескольким показателям

 Генрих Мхитарян, полузащитник сборной Армении по футболу и «Ромы», по ряду показателей является одним из лучших в итальянском клубе.

Как сообщает «Арменпресс», армянский полузащитник входит в тройку лучших футболистов, сделавших больше всего бросков в прошлом сезоне. Мхитарян совершил 35 бросков в 22 матчах, 9 из которых завершились голом. На первом месте Жако, на втором - Коларов.

Мхитарян также находится в списке игроков, создавших наибольшее количество голевых моментов (6-е место). Ему удалось создать 22 голевых момента в 22 играх.

 

Подготовила Варвара Айрапетян


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