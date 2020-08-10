Мхитарян - один из лучших в «Роме» по нескольким показателям

Генрих Мхитарян, полузащитник сборной Армении по футболу и «Ромы», по ряду показателей является одним из лучших в итальянском клубе.

Как сообщает «Арменпресс», армянский полузащитник входит в тройку лучших футболистов, сделавших больше всего бросков в прошлом сезоне. Мхитарян совершил 35 бросков в 22 матчах, 9 из которых завершились голом. На первом месте Жако, на втором - Коларов.

Мхитарян также находится в списке игроков, создавших наибольшее количество голевых моментов (6-е место). Ему удалось создать 22 голевых момента в 22 играх.

Подготовила Варвара Айрапетян