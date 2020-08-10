Премьер посетил N-скую военную часть Минобороны
10:58, 10 Август, 2020
10 августа премьер-министр Никол Пашинян посетил N-скую военную часть Минобороны. Как сообщили «Арменпресс» в отделе по связям с общественностью аппарата премьер-министра РА, премьер-министр осмотрел воинскую часть, ознакомился с оперативной обстановкой, социально-бытовыми условиями военнослужащих.
Никол Пашинян прошелся по столовой, поприветствовал завтракавших военнослужащих, ознакомился с меню, которое соответствует новому рациону, введенному в Вооруженных силах.
Премьер-министр поощрил группу военнослужащих, отличившихся самоотверженным служением, подарками и пожелал им мирной службы.
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