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Премьер посетил N-скую военную часть Минобороны

Премьер посетил N-скую военную часть Минобороны

10 августа премьер-министр Никол Пашинян посетил N-скую военную часть Минобороны. Как сообщили «Арменпресс» в отделе по связям с общественностью аппарата премьер-министра РА, премьер-министр осмотрел воинскую часть, ознакомился с оперативной обстановкой, социально-бытовыми условиями военнослужащих.

Никол Пашинян прошелся по столовой, поприветствовал завтракавших военнослужащих, ознакомился с меню, которое соответствует новому рациону, введенному в Вооруженных силах.

Премьер-министр поощрил группу военнослужащих, отличившихся самоотверженным служением, подарками и пожелал им мирной службы.


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