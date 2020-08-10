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Главу МИД Малайзии оштрафовали за курение на заседании парламента

Главу МИД Малайзии оштрафовали за курение на заседании парламента

Министр иностранных дел Малайзии Хишамуддин Хуссейн признался, что был оштрафован за курение электронных сигарет на заседании парламента. Об этом он сообщил в понедельник, выступая перед депутатами нижней палаты законодательного органа,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я был оштрафован и уже оплатил штраф, я совершил проступок и принес извинения", - приводит его слова издание Star. Политик попал в объективы журналистов на прошлой неделе, когда в парламенте озвучивалось послание верховного правителя (короля).

Согласно местным законам, за курение в общественных местах грозит штраф в размере 250 ринггитов ($59,5), в случае отказа платить штраф увеличивается до 10 тыс. ринггитов ($2,3 тыс.) или карается тюремным заключением на срок до двух лет.


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