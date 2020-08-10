СМИ: более 60 человек погибли в Пакистане в результате дождей и наводнений

По меньшей мере 64 человека стали жертвами муссонных дождей и наводнений в Пакистане за последние трое суток. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа".

По данным пакистанского Национального управления по борьбе с последствиями стихийных бедствий, наибольшее число погибших в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. В регионе нарушена связь с затопленными районами, разлив рек уничтожил сотни жилых домов, вызвал обрушение мостов и опор высоковольтных линий электропередачи.

В южной провинции Синд прорыв плотины на одном из каналов привел к человеческим жертвам и затоплению нескольких деревень. К эвакуации их жителей в воскресенье привлекли армейские подразделения и вертолеты. В зоне бедствия военные развернули мобильный госпиталь, где оказывается помощь пострадавшим,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Дожди парализовали нормальную жизнь в крупнейших пакистанских городах Карачи и Лахор. Улицы мегаполисов затоплены водой, паводок серьезно затруднил работу транспорта и городских служб.