Арбитражное решение Вудро Вильсона остается в силе: Севрскому договору исполнилось 100 лет

Через два года после окончания Первой мировой войны между правительством турецкого султана и победившими в войне государствами, включая Армению, 10 августа 1920 года в парижском пригороде Севр был подписан мирный договор, согласно которому территория Республики Армения должна была составлять 160 000 квадратных километров. В беседе с «Арменпресс» директор Института истории Национальной академии наук Армении Ашот Мелконян отметил, что даже по прошествии 100 лет договор остается в силе и подлежит выполнению.

«Со стороны Армении это соглашение подписал предварительно заказанной специальной золотой ручкой глава делегации Республики Армения Аветис Агаронян. Важно, что страны, выигравшие войну, в лице Антанты, признали право армянского народа на свою историческую родину, на родину, где несколько лет назад произошел геноцид, депортация, и Республика Армения, как союзник Антанты, станет в регионе одним из сильнейших государств площадью 160 тысяч квадратных метров. Документ подписали около двух десятков стран, а после краха колониальной системы возникли десятки новых стран, которые присоединились к Севрскому соглашению, что в свою очередь доказало права армянского народа на Западную Армению», - сказал Мелконян.

Он отметил, что мнение о том, что Севрское соглашение не ратифицировали подписавшие его страны, в том числе и Армения, а значит, он утратил силу, не соответствует действительности.

«Севрское соглашение не было ратифицировано подписавшими его странами, в том числе Республикой Армения, поскольку в сентябре 1920 года началась турецко-армянская война. Она закончилась болезненным поражением Армении, подписанием 3 декабря Александропольского мира. В этом смысле некоторые историки утверждают, что он не имеет юридической силы, но проблема здесь в другом. Статьи 88-93 раздела 6 Договора полностью относятся к Армении. Согласно статье 89, президент Соединенных Штатов Америки Вудро Вильсон должен был провести турецко-армянскую границу, которая должна была включать большинство провинций Трабзон, Эрзурум, Битлис и Ван, то есть Армения должна была иметь выход к морю. Однако это не было реализовано, потому что, к сожалению, oсенью 1920 года международная обстановка кардинально изменилась, Советская Россия смогла выйти из гражданской войны и в атмосфере вражеских отношений с ее бывшими союзниками - странами Антанты, вынуждено сблизилась с Турцией, боровшейся против Севрского мирного договора и на основе общего антиантантского фронта состоялось советско-кемалистское сближение», - сказал директор Института истории.

Сближение России и кемалистской Турции привело к тому, что после Ассамблеи мусульманских народов Востока в 1920 г., в начале сентября Россия дала Турции согласие о нападении на Республику Армения и советизации Армении турецкими войсками, но это также не является причиной отмены Севрского мирного договора.

«Статья 89 Севрского договора была арбитражным решением. Она должен был вступить в силу без ратификации. Турция была обязана принять документ немедленно и безоговорочно, поскольку арбитражное решение не обязательно означает ратификацию той или иной страной. С момента предъявления, с 22 ноября 1920 г. по сей день с точки зрения международного права он остается в силе и, де-юре, армяно-турецкая граница - это не нынешняя линия Ахурян-Аракс, а фактически граница, которая включает большую часть областей Трабзон, Эрзурум, Битлис, Ван - с площадью 90 тысяч квадратных километров Западной Армении и 70 тысяч квадратных километров Восточной Армении, включая территорию Республики Армения», - сказал Мелконян.

По словам Ашота Мелконяна, то, что Севрский договор остается в силе доказывает также то, что страны бывшего Антанты до сих пор используют этот документ против турецких властей в своих интересах.

«Не случайно страны Антанты время от времени в случае плохих межгосударственных отношений с Турцией, ставят этот документ в повестку дня, напоминая, что нынешняя де-факто армяно-турецкая граница не имеет юридической силы, действительна же турецко-армянская граница согласно арбитражному решению Вудро Вильсона», - сказал Ашот Мелконян.

Ссылаясь на мнение, что Севрский договор истекает через 100 лет после его подписания, Мелконян сказал, что это ошибочное мнение, поскольку ни одна из подписавших договор не объявила Севрский договор недействительным.

«В документе ничего не говорится о сроках арбитражного решения, не было принято никакого нового документа, ни одна из сторон, включая любую из не ратифицировавших стран, не объявила Севрский договор недействительным, так что 100 лет спустя он также актуален», - сказал сказал Мелконян.

Норайр Шогикян