«Нарекаци — автор моей  души».  Азизян представил «Арммоно» спектакль «Книга скорбных песнопений»  

8 августа в Ванадзоре прошел XVIII Международный театральный фестиваль «Арммоно». Здесь был показан спектакль «Книга скорбных песнопений» («Книга скорби») Григора Нарекаци – с участием актера Государственного драматического театра имени Ованеса Абеляна, народного артиста Республики Армения Акопа Азизяна. Постановщик - Народный артист РА Ваге Шахвердян.

В беседе с Арменпресс Акоп Азизян признался, что всегда был увлечен, буквально одержим Нарекаци, читал его произведения, смотрел несколько спектаклей по поэме "Книга скорби", но особенно был впечатлен спектаклем на сцене главного театра страны, в котором играл Лоренц Арушанян, а также спектаклем Армянского драматического театра Тбилиси.

«После изучения поэмы Нарекаци возникло огромное желание сыграть в одноименной пьесе, поставить спектакль, что было чрезвычайно сложно. Важно было подчеркнуть, как человек появился на свет, как он страдал, отвернулся от Бога - страдал, затем был прощен, и наконец освящен. На этой логической линии построена драматургия. Это была одна из самых сложных работ», - сказал актер.

Он добавил, что много работал над текстом, изучал изменение психологических, душевных состояний.

По словам Азизяна, стихотворение «Книга скорби» - его настольная книга, Нарекаци - автор его души, он всегда с ним. Артист не считает постановку завершенной, он думает, что через месяц, через год он сможет поставить его совершенно иначе, открыв подтексты, и сказанное станет более зрелым и правильным.

«Нарегаци глубок как океан. Я рад, что приобщился к этой работе, она дала мне очень много в плане суждений, менталитета, общечеловеческого, христианства, вообще религии. Для меня это труд души», - подчеркнул Акоп Азизян.

Говоря о невозможности выйти на сцену длительное время из-за эпидемии, он отметил, что огромное желание общаться с аудиторией, накопившееся со временем, подтолкнуло его к большему, что, вероятно, вызвало некоторую напряженность.

«Книга скорби» - мое любимое произведение. Сколько бы я ни играл на сцене, это мой молитвенник, всегда со мной. Я все ближе подхожу к Нарекаци, и итальянцы не случайно возвысили и нарекли его Вселенским патриархом. Нарекаци - великий человек, недостаточно изученный и недостаточно оцененный. Рождение человека, уход человека от Бога, страдание, возвращение к Нему… Это книга души для каждого армянина, христианина - настоящего человека, у которого есть душа и сердце», - заключил Акоп Азизян.

Самым известным произведением Святого Григория Нарекаци является «Книга скорбных песнопений» («Книга скорби»), ставшее одним из важнейших богословских произведений в мире. Считается, что книга обладает чудодейственной «целительной силой», поэтому с ней связано множество историй удивительных превращений в жизни человека.

Анжела Амбарцумян