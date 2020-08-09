Ушел из жизни футбольный  тренер Левон Касабоглян

В возрасте тридцати четырех лет скончался известный футбольный тренер Левон Касабоглян.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает футбольный клуб "Арарат-Армения" на своей странице в Facebook.

"Мы все глубоко потрясены этой печальной новостью. Весь коллектив футбольного клуба «Арарат-Армения» выражает соболезнования семье и близким футболиста», - говорится в сообщении.

Левон Касабоглян играл в эстонском клубе «Транс Нарва», в ереванском «Арарате», в «Киликии», в «Улиссе» и в составе молодежной сборной Армении. Затем он был официальным представителем Армении в португальской футбольной академии «Bsports», затем был назначен главным тренером казахстанского клуба «Ontustic Academy».