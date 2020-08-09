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В  Соборе Святого Престола отслужена заупокойная молитва по погибшим в  Бейруте

В  Соборе Святого Престола отслужена заупокойная молитва по погибшим в  Бейруте

Святая  Заупокойная Литургия была отслужена 9 августа у открытого алтаря Святого Трдата в Первопрестольном Святом Эчмиадзине. Ее отслужил директор музеев и архивов Святого Престола    отец Асогик Карапетян.

По окончании Святой Литургии под председательством Его Святейшество   Первоиерарх  Армянской Апостольской церкви, Католикос  Всех Армян Гарегин  II   почтил память жертв взрыва бомбы 4 августа в столице Ливана Бейруте.

Как  стало известно Арменпресс    со страницы Facebook информационной службы Первопрестольного Эчмиадзина, на Святой Литургии   присутствовала Чрезвычайный и полномочный посол Ливана в Республике Армения г-жа Майя Дагер, член Центрального Административного Собрания Всеобщего Армянского Благотворительного Союза, ответственный по связям с Ближним Востоком   Вазген Якубян,   национальный благотворитель Габриэль Чемберджян и ливанские армяне.

Перед панихидой Католикос Всех Армян направил соболезнования присутствующим в связи с трагическим событием и произнес речь.


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