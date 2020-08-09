В  Соборе Святого Престола отслужена заупокойная молитва по погибшим в  Бейруте

Святая Заупокойная Литургия была отслужена 9 августа у открытого алтаря Святого Трдата в Первопрестольном Святом Эчмиадзине. Ее отслужил директор музеев и архивов Святого Престола отец Асогик Карапетян.

По окончании Святой Литургии под председательством Его Святейшество Первоиерарх Армянской Апостольской церкви, Католикос Всех Армян Гарегин II почтил память жертв взрыва бомбы 4 августа в столице Ливана Бейруте.

Как стало известно Арменпресс со страницы Facebook информационной службы Первопрестольного Эчмиадзина, на Святой Литургии присутствовала Чрезвычайный и полномочный посол Ливана в Республике Армения г-жа Майя Дагер, член Центрального Административного Собрания Всеобщего Армянского Благотворительного Союза, ответственный по связям с Ближним Востоком Вазген Якубян, национальный благотворитель Габриэль Чемберджян и ливанские армяне.

Перед панихидой Католикос Всех Армян направил соболезнования присутствующим в связи с трагическим событием и произнес речь.