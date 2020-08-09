COVID-19: в  Гюмри вирус отступает

Коронавирус в Гюмри имеет тенденцию к отступлению. 8 августа подтверждено всего 5 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом Арменпресс сообщили в отделе информации и общественных связей областной администрации, отметив, что по состоянию на 11.30 часов 9 августа 28 жителей Ширакской области проходят лечение от коронавируса в Гюмрийской инфекционной больнице.

С 1 марта по сегодняшний день в медицинских учреждениях и в районных центрах Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Ширакской области было взято 8 238 проб, а с 12 мая по 8 августа в Гюмри было взято 6 884 пробы и проведено тестирование.

По состоянию на 9 августа 495 жителей Ширакской области получили предписания о самоизоляции, 102 из них имеют положительный диагноз с бессимптомным течением заболевания, контроль осуществляется первичными звеньями медико-санитарной помощи.

Вылеченные от коронавируса и уже выписаны из инфекционной больницы Гюмри 49 494 жителя Ширакской области.

В столицу доставлены 53 пациента.

Зарегистрировано 36 смертельных случаев.

Арменуи Мхоян