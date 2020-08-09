Первая партия  помощи из Армении уже  в  Бейруте

Первая партия помощи из Армении уже находится в Бейруте. Как передает Арменпресс, об этом сообщил министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян в своем микроблоге в Twitter.

«Первая из трех партий помощи, которые Армения окажет братскому Ливану, уже прибыла в Бейрут. «Армения — Бейруту, от всего сердца», - сказал глава МИД РА.

Первым рейсом Армения отправляет в Ливан медикаменты и предметы медицинского назначения в качестве гуманитарной помощи. Об этом в беседе с журналистами в аэропорту "Звартноц" заявил верховный комиссар РА по делам диаспоры Заре Синанян, который также выехал в Ливан для ознакомления на месте с проблемами армянской общины.

«Будучи очень чуткими, а также в интересах нашей общины в Ливане, мы доставляем первую партию помощи для ливанского народа, ливанского государства, чтобы не возникало вопроса, почему проявляется отдельный подход к армянской общине Ливана, а не ко всему ливанскому народу. Вторым рейсом будет послано продовольствие для армянской общины, все, что община считает необходимым согласно спискам, которые мы уже получили. То же будет и третьим рейсом. Считаю, что ливанскому народу очень важно понять, что мы помним положительную роль, которую они сыграли в судьбе нашего народа, особенно после Геноцида, когда они позволили нашим соотечественникам поселиться там и процветать на долгие годы», – сказал он.

Синанян добавил, что они едут в Ливан в трудных и сложных условиях - в стране беспорядки. «Но народ Ливана для нас братский народ, а государство для нас - братское государство», - сказал Синанян.

На ящиках с гуманитарным грузом надпись: «Из самого сердца Армении — Бейруту».

Заре Синанян сообщил, что следующий рейс состоится 9 августа, а третий - 11 августа. Однако, по его словам, это не означает, что этим все ограничится.

4 августа столицу Ливана Бейрут потряс мощный взрыв. Очевидцы засняли произошедшее и представили разрушения в этом районе. На видео зафиксирована ударная волна, которая сотрясла здания в радиусе нескольких километров. Министерство здравоохранения Ливана проинструктировало все больницы подготовиться к приему раненых, а министр здравоохранения страны заявил по телевидению, что число раненых очень велико. Президент Ливана созвал специальное заседание Совета Безопасности. 5 августа был объявлен в стране днем траура. По последним данным, число пострадавших превысило 157 человек, более 5 тысяч человек получили ранения. Среди жертв взрыва 13 армян, около 300 ранены.