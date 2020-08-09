Абеляновцы онлайн-спектаклем призвали соотечественников в Бейруте не терять крепость духа

Ванадзорский государственный драматический театр им. Ованеса Абеляна 9 августа в 20:00 на своей странице в Facebook покажет драму «Час памяти» по пьесе Карине Ходикян в постановке народного артиста РА Ваге Шахвердяна.

Как передает Арменпресс, директор театра Лусине Саакян написала на онлайн-платформе, что спектакль "Час памяти" посвящен всем народам, которые когда-либо до сих пор видели и пережили геноцид.

«Мы желаем нашим соотечественникам в Бейруте, коллегам, труппе театра «Гаспар Ипекян» твердой воли и терпения, чтобы противостоять любым бедствиям, - сказала Саакян. - Как называется эта жирная игра? По словам поэтессы Соны Ван, это вопрос нашего века, и вопрос этот предполагает столь же однозначный ответ – жирная игра, потому что мир сам - жирный кусок, а времена неспокойные, и только сумасшедшие могут улыбаться. И мне остается еще раз повторить истину, изреченную устами поэта: «Молчание - это слово Бога, я люблю его».

4 августа столицу Ливана Бейрут потряс мощный взрыв. Очевидцы засняли произошедшее и представили разрушения в этом районе. На видео зафиксирована ударная волна, которая сотрясла здания в радиусе нескольких километров. Министерство здравоохранения Ливана проинструктировало все больницы подготовиться к приему раненых, а министр здравоохранения страны заявил по телевидению, что число раненых очень велико. Президент Ливана созвал специальное заседание Совета Безопасности. 5 августа был объявлен в стране днем траура. По последним данным, число пострадавших превысило 157 человек, более 5 тысяч человек получили ранения. Среди жертв взрыва 13 армян, около 300 ранены.