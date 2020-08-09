В Армении ожидается преимущественно погода без осадков, температура понизится на 3- 5 градусов
13:20, 9 Август, 2020
На территории РА днем 8-го августа, с 10 августа ожидается погода без осадков.
После полудня с 11-14 августа в отдельных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 20-25 м/с.
В отдельных местах также ожидается град.
Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.
11-12 августа температура воздуха понизится на 3-5 градусов.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, в Ереване днем 9-го августа и 10-14 августа ожидается погода без осадков.
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