Деревянные куклы украшают различные районы Гюмри

Гюмрийцев и гостей города встречают «поселившиеся» в разных частях города деревянные куклы и красочные украшения. Как передает Арменпресс, инициатива принадлежит бюджетному учреждению мэрии Гюмри «Коммунальная служба», а исполнителем является Анна Атоян. Община приняла решение украсить город «живыми» красочными куклами, увидев, как жители реагируют на деревянных человечков и животных, созданных Анной в первые дни эпидемии и размещенных в районе, где живет сама кукольница.

Первая кукла представляла собой образ, созданный из обгоревшей ветки дерева на площади Гюмрийского рынка, за которой последовали остальные. Для Анны, которая работает в бизнесе, создание деревянных персонажей превратилось в хобби, которым она иногда настолько увлекается, что даже отодвигает на второй план основную работу.

«Оформление живых образов и декоративных элементов, а также выбор места - результат совместной работы, - сказала Анна в беседе с Арменпресс. - Правда, были люди, которые отрицательно отнеслись к этим куклам, что в некоторой степени меня разочаровало, но когда я вижу, что другие, а дети особенно, любят и приветствуют эти украшения и персонажей, я счастлива. Я с самого начала все делала бескорыстно, куклы, которые я создала, имеют и большой воспитательный эффект. Дети, которые мне помогают, не только не портят, но и запрещают другим загрязнять окружающую среду и проповедуют любить искусство, прекрасное».