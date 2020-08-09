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Спасатели потушили пожары  на территориях общей площадью 25.3 га

Спасатели потушили пожары  на территориях общей площадью 25.3 га

8 августа в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступило 18 сигналов тревоги о пожарах на травянистых участках в различных районах Армении площадью около 200 квадратных метров и более.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, возгорания  произошли в  следующих районах: 

в Ереване, в административном районе Ачапняк — 3000 квадратных метров, в административном районе Эребуни — 800 квадратных метров, в административном районе Кентрон — 2000 квадратных метров, в административном районе Нубарашен — 1000 квадратных метров, в административном районе Шенгавит —1000 квадратных метров,

в Арагацотнской области, в городе Аштарак— 2500 квадратных метров,

в Армавирской области, в городе Эчмиадзин— 16 га, виноград 600 квадратных метров,

в Котайкской области, в городе Чаренцаван— 1500 квадратных метров, в городе Абовян — 4000 квадратных метров, 1000 квадратных метров, 6000 квадратных метров, в городе Егвард —  5000 квадратных метров, 1–8 га, в селе Джрвеж — 300 квадратных метров, в селе Аргел —  400 квадратных метров, 4-5 га,

в Сюникской области, в селе Норашеник— 1000 кв.

Спасатели потушили пожары на указанных территориях общей площадью 25.3 га.

 


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