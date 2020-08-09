Никол Пашинян  поздравил премьер-министра Сингапура по случаю Национального праздника страны

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Республики Сингапур Ли Сянь Луну по случаю Национального праздника страны.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Многоуважаемый господин премьер-министр,

Дорогой Сянь Лун,

Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Сингапура по случаю Национального праздника Республики Сингапур.

С большим удовлетворением и теплотой вспоминаю наши прошлогодние встречи и обмен мнениями, в результате которых мы наметили новые пути сотрудничества между Арменией и Сингапуром, основанного на большом потенциале наших народов.

Пользуясь случаем, хочу поздравить Вас также с победой на недавних выборах. Уверен, что под Вашим опытным и мудрым руководством Сингапур продолжит свой устойчивый путь к успеху и прогрессу”.