В Бейруте протестующие штурмовали здания четырех министерств

Протестующие штурмуют Министерство энергетики Ливана, передает корреспондент РИА Новости. Армия начала стягивать в центр Бейрута дополнительные силы.

Ранее сообщалось, что участники беспорядков также ворвались в здания Министерства экономики, окружающей среды и МИД.

Сейчас, отмечает корреспондент, армейские колонны прибывают в центр ливанской столицы, а также в прилегающие районы. Военнослужащим удалось освободить здание Министерства иностранных дел страны, не встретив при этом сопротивления, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности.

Кроме того, как передавал Al-Jadeed, протестующие штурмовали здание ассоциации банков Ливана. СМИ сообщили, что там начался пожар.

На акцию, участники которой требуют отставки правительства и реформ, вышли тысячи людей. Они массово забрасывают полицейских камнями и петардами, в ответ в них кидают гранаты со слезоточивым газом. По последним данным, в столкновениях в Бейруте пострадали более 230 человек. Некоторых из них доставили в ближайшие больницы. Кроме того, как сообщили в Министерстве внутренних дел, в результате беспорядков погиб сотрудник сил безопасности. Отмечается, что на него напали в отеле Le Grey.

Премьер-министр страны Хассан Диаб, выступление которого транслировал телеканал Al-Mayadeen, в обращении к местным жителям позже заявил, что предложил во время следующего заседания совета министров проект проведения досрочных парламентских выборов. По мнению политика, только в этом случае возможен выход из нынешнего системного кризиса в Ливане.