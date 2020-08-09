«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Мощный взрыв произошел на складе пиротехники в порту Бейрута
Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 150 человек
Более 60 человек пропали без вести в результате взрыва в Бейруте
Число армян, погибших в результате взрыва в Бейруте, достигло 13
Число пострадавших в результате взрыва в Бейруте армян достигло около 300 человек
Армянские кварталы понесли значительный материальный ущерб: из Бейрута сообщает Шаан Гантаарян
Выражаем нашу солидарность и поддержку братскому народу Ливана: Пашинян
Арам Первый посетил армянонаселенные районы Бейрута после взрыва
В память о жертвах взрыва в Бейруте на площади Республики состоялась церемония зажжения свеч
Здание парламента Армении осветили цветами государственного флага Ливана
Собранные Всеармянским фондом «Айастан» средства будут направлены на помощь ливанским армянам
В Ливане рассматривают несколько версий по взрыву, в том числе "внешнее воздействие"
Взрыв в Бейруте оставил без крова 300 тысяч человек
COVID-19: в Армении подтверждено 200 новых случаев, выздоровели 387 человек, умерли – 8
COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 2 новых случая
Правительство решило изменить тактику выявления Covid-19
Армянская компания получила лицензию на производство аппаратов искусственной вентиляции легких
Армянские исследователи начинают изучение антител к COVID-19
Комендатура разработала модели для открытия общеобразовательных школ и университетов: Авинян
Британский бизнесмен армянского происхождения Джордж Заварян передал средства индивидуальной защиты
В Италии COVID переболели в 6 раз больше человек, чем считалось ранее
В Японии впервые обнаружили коронавирус у собаки
В Южной Корее рассказали о побочных эффектах от "Ремдесивира"
В Канаде произошел инцидент между армянами и азербайджанцами: сообщение посольства РА
Губернатор Калифорнии осудил вандализм в отношении здания армянской школы
МО опровергает известие о том, что турецкие истребители находились у подножий Еревана
Палата депутатов Италии ратифицировала соглашение Армения-ЕС
Премьер-министр направил послание езидской общине Армении
Аппарат президента ответил на вопрос о российских телеканалах в Армении
Правительство предоставило таможенные льготы на $ 2,8 млн для строительства Ереванской ТЭС
СНБ проверяет информацию о проникновении в государственные сервера: пресс- секретарь премьера
Конный спорт, рафтинг, неизведанные места: туристическая активность на внутренних направлениях
Находящийся в розыске Левон Саркисян доставлен в Армению
Первопрестольный Святой Эчмиадзин об истории Армянской церкви в школьной программе
Армянские школьники на Международной олимпиаде по химии завоевали серебряную и бронзовую медали
Стартовала учебно-познавательная онлайн-программа “Шаг к дому”
Netflix приобрел авторские права на показ фильма “Обещание”
На Аллее Славы в Лас-Вегасе установят именную звезду певца Армана Оганесяна
Мори Коне признан лучшим футболистом Армении сезона-2019/2020
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