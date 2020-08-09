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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

Мощный взрыв произошел на складе пиротехники в порту Бейрута

Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 150 человек

Более 60 человек пропали без вести в результате взрыва в Бейруте

Число армян, погибших в результате взрыва в Бейруте, достигло 13

Число пострадавших в результате взрыва в Бейруте армян достигло около 300 человек

Армянские кварталы понесли значительный материальный ущерб: из Бейрута сообщает Шаан Гантаарян

Выражаем нашу солидарность и поддержку братскому народу Ливана: Пашинян

Арам Первый посетил армянонаселенные районы Бейрута после взрыва

 

 

В память о жертвах взрыва в Бейруте на площади Республики состоялась церемония зажжения свеч

Здание парламента Армении осветили цветами государственного флага Ливана

Собранные Всеармянским фондом «Айастан» средства будут направлены на помощь ливанским армянам

 

 

В Ливане рассматривают несколько версий по взрыву, в том числе "внешнее воздействие"

Взрыв в Бейруте оставил без крова 300 тысяч человек


COVID-19: в Армении подтверждено 200 новых случаев, выздоровели 387 человек, умерли – 8

COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 2 новых случая

Правительство решило изменить тактику выявления Covid-19

Армянская компания получила лицензию на производство аппаратов искусственной вентиляции легких

 

 

Армянские исследователи начинают изучение антител к COVID-19

 

 

Комендатура разработала модели для открытия общеобразовательных школ и университетов: Авинян

 

 

Британский бизнесмен армянского происхождения Джордж Заварян передал средства индивидуальной защиты

 

 

В Италии COVID переболели в 6 раз больше человек, чем считалось ранее

В Японии впервые обнаружили коронавирус у собаки

В Южной Корее рассказали о побочных эффектах от "Ремдесивира"

 

 

В Канаде произошел инцидент между армянами и азербайджанцами: сообщение посольства РА

 

 

Губернатор Калифорнии осудил вандализм в отношении здания армянской школы

 

 

МО опровергает известие о том, что турецкие истребители находились у подножий Еревана

 

 

Палата депутатов Италии ратифицировала соглашение Армения-ЕС

 

 

Премьер-министр направил послание езидской общине Армении

 

 

Аппарат президента ответил на вопрос о российских телеканалах в Армении

 

 

Правительство предоставило таможенные льготы на $ 2,8 млн для строительства Ереванской ТЭС

 

 

СНБ проверяет информацию о проникновении в государственные сервера: пресс- секретарь премьера

 

 

Конный спорт, рафтинг, неизведанные места: туристическая активность на внутренних направлениях

 

 

Находящийся в розыске Левон Саркисян доставлен в Армению

 

 

Первопрестольный Святой Эчмиадзин об истории Армянской церкви в школьной программе

 

 

Армянские школьники на Международной олимпиаде по химии завоевали серебряную и бронзовую медали

 

 

Стартовала учебно-познавательная онлайн-программа “Шаг к дому”

 

 

Netflix приобрел авторские права на показ фильма “Обещание”

 

 

На Аллее Славы в Лас-Вегасе установят именную звезду певца Армана Оганесяна

 


Мори Коне признан лучшим футболистом Армении сезона-2019/2020


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