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Анонс мероприятий на 10  августа

Анонс мероприятий на 10  августа

Время

Место

Мероприятие

Арменпресс осветит

 

Учебные заведения

 

12:00

 

Союз банков Армении приглашает на  пресс-конференцию, которая на этот раз из соображений безопасности пройдет онлайн и будет транслироваться на странице UBA в Facebook.

Гость:

Сейран Саркисян - исполнительный директор Союза банков Армении

В ходе пресс-конференции будут представлены сводные показатели банковской системы Республики Армения за второй квартал и первое полугодие 2020 года,  тенденции включения коммерческих банков РА в список 1000 крупнейших налогоплательщиков, опубликованный Комитетом по госдоходам. 

 

 

 

 

Пресс-клубы

 

12:00

Sputnik Armenia

 

Видеомост Москва-Нур-Султан-Ереван-Кишинев на тему «Производство фильмов в странах СНГ в период эпидемии».

На эти и другие вопросы ответят народный артист России, режиссер Владимир Хотиненко, директор, генеральный директор Продюсерского центра ВГИК-Дебют Федор Попов, народный артист России, руководитель мастерской ВГИК им. Герасимова, преподаватель Александр Михайлов, режиссер, актер Александр Цой.

Пресс-конференция проходит в режиме онлайн, удаленно, поэтому присутствие в пресс-центре журналистов, фотографов и кинооператоров не обязательно и не допускается. Будьте здоровы. 

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