Анонс мероприятий на 10 августа
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Время
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Место
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Мероприятие
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Арменпресс осветит
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Учебные заведения
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12:00
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Союз банков Армении приглашает на пресс-конференцию, которая на этот раз из соображений безопасности пройдет онлайн и будет транслироваться на странице UBA в Facebook.
Гость:
Сейран Саркисян - исполнительный директор Союза банков Армении
В ходе пресс-конференции будут представлены сводные показатели банковской системы Республики Армения за второй квартал и первое полугодие 2020 года, тенденции включения коммерческих банков РА в список 1000 крупнейших налогоплательщиков, опубликованный Комитетом по госдоходам.
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Пресс-клубы
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12:00
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Sputnik Armenia
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Видеомост Москва-Нур-Султан-Ереван-Кишинев на тему «Производство фильмов в странах СНГ в период эпидемии».
На эти и другие вопросы ответят народный артист России, режиссер Владимир Хотиненко, директор, генеральный директор Продюсерского центра ВГИК-Дебют Федор Попов, народный артист России, руководитель мастерской ВГИК им. Герасимова, преподаватель Александр Михайлов, режиссер, актер Александр Цой.
Пресс-конференция проходит в режиме онлайн, удаленно, поэтому присутствие в пресс-центре журналистов, фотографов и кинооператоров не обязательно и не допускается. Будьте здоровы.
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