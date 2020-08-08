Анонс мероприятий на 10  августа

Союз банков Армении приглашает на пресс-конференцию, которая на этот раз из соображений безопасности пройдет онлайн и будет транслироваться на странице UBA в Facebook.

Гость:

Сейран Саркисян - исполнительный директор Союза банков Армении

В ходе пресс-конференции будут представлены сводные показатели банковской системы Республики Армения за второй квартал и первое полугодие 2020 года, тенденции включения коммерческих банков РА в список 1000 крупнейших налогоплательщиков, опубликованный Комитетом по госдоходам.