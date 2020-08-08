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Более 60 человек пропали без вести в результате взрыва в Бейруте

Более 60 человек пропали без вести в результате взрыва в Бейруте

Десятки людей считаются пропавшими без вести после взрыва в порту Бейрута.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на  РИА Новости, об этом сообщили в Минздраве страны.

«Прошло уже 4 дня  после взрыва в Бейруте, и более 60 человек считаются пропавшими без вести. В результате взрыва погибло более 150 человек», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 4 августа в порту Бейрута. Число пострадавших превысило 150 человек, число раненых достигает нескольких тысяч, больницы переполнены. 


Подготовила Лилит Демурян


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