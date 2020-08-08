Более 60 человек пропали без вести в результате взрыва в Бейруте
15:56, 8 Август, 2020
Десятки людей считаются пропавшими без вести после взрыва в порту Бейрута.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Минздраве страны.
«Прошло уже 4 дня после взрыва в Бейруте, и более 60 человек считаются пропавшими без вести. В результате взрыва погибло более 150 человек», - говорится в сообщении.
Инцидент произошел 4 августа в порту Бейрута. Число пострадавших превысило 150 человек, число раненых достигает нескольких тысяч, больницы переполнены.
Подготовила Лилит Демурян
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