Более 60 человек пропали без вести в результате взрыва в Бейруте

Десятки людей считаются пропавшими без вести после взрыва в порту Бейрута.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Минздраве страны.

«Прошло уже 4 дня после взрыва в Бейруте, и более 60 человек считаются пропавшими без вести. В результате взрыва погибло более 150 человек», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 4 августа в порту Бейрута. Число пострадавших превысило 150 человек, число раненых достигает нескольких тысяч, больницы переполнены.

Подготовила Лилит Демурян