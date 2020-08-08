11-13 августа в Армении температура понизится на 3-5 градусов
14:41, 8 Август, 2020
На территории РА днем 8-го, с 5-9 августа ожидается погода без осадков.
После полудня с 11-13 августа в отдельных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 20-25 м/с. В отдельных местах также ожидается град.
Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.
9-10 августа температура воздуха повысится на 2-4 градуса, 11-13 августа понизится на 3-5 градусов.
Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, в Ереване днем 8-го, с 9-13 августа ожидается погода без осадков.
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