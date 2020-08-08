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Романос Петросян считает восстановление экобаланса Севана одной из важнейших задач

Романос Петросян считает восстановление экобаланса Севана одной из важнейших задач

Министр окружающей среды Армении Романос Петросян провел обсуждение с руководителями и сотрудниками структурных подразделений национального парка «Севан», ознакомился с экологическими проблемами водного бассейна Севана. 

Как  передает Арменпресс, об этом Романос Петросян написал на своей странице в Facebook. 

«Восстановление и поддержание экологического баланса озера Севан - наша самая важная и неотложная задача, поскольку питьевая вода сегодня, наверное, самая дорогая в мире.

Я совершу поездку по общественному пляжу в бассейне Севана, затем осмотрю другие берега озера, где проводится чистка лесных массивов побережья, буду наблюдать за текущей ситуацией на месте», - написал Петросян. 


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