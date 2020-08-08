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Известен судейский состав матча за Суперкубок Армении по футболу

Известен судейский состав матча за Суперкубок Армении по футболу

Известны судьи, обслуживающие матч за  Суперкубок имени Акопа Тонояна.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА. 

9 августа в Техническом центре / Академии футбола ФФА состоится матч за Суперкубок имени Акопа Тонояна между клубами «Ноа» и «Арарат-Армения». 

Главным судьей матча назначен Ашот Галтахчян. Ему будут помогать Атом Севгулян и Арутюн Амбарцумян. Четвертый судья - Генрик Налбандян, судья-инспектор - Слава Казарян, делегат матча - Анна Тадевосян.


Подготовила Варвара Айрапетян 


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