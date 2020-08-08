Известен судейский состав матча за Суперкубок Армении по футболу
13:27, 8 Август, 2020
Известны судьи, обслуживающие матч за Суперкубок имени Акопа Тонояна.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА.
9 августа в Техническом центре / Академии футбола ФФА состоится матч за Суперкубок имени Акопа Тонояна между клубами «Ноа» и «Арарат-Армения».
Главным судьей матча назначен Ашот Галтахчян. Ему будут помогать Атом Севгулян и Арутюн Амбарцумян. Четвертый судья - Генрик Налбандян, судья-инспектор - Слава Казарян, делегат матча - Анна Тадевосян.
Подготовила Варвара Айрапетян
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