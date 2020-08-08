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COVID-19: в России 5212 новых случаев

COVID-19: в России 5212 новых случаев

За последние сутки в Российской Федерации зарегистрировано 5212 новых случаев заболевания коронавирусом, 129 человек умерли, 6615 граждан выписаны из стационаров.

Как  передает Арменпресс  со ссылкой на РИА Новости, об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Новые случаи зарегистрированы во всех 85 регионах. У 1334 человек заболевание протекает без клинических проявлений. 

 За один день больше всего инфицированных нашли в Москве - 691 человек. 178 случаев зарегистрировано в Свердловской области, 161 в Подмосковье, 155 - в Санкт-Петербурге, в Ставропольском крае - 137, в Ростовской области - 129.

Общее количество больных с начала эпидемии достигло 882 347 человек. За весь период умерли 14 854 человека, вылечились 690 207 человек.


Подготовила Лилит Демурян


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