COVID-19: в России 5212 новых случаев

За последние сутки в Российской Федерации зарегистрировано 5212 новых случаев заболевания коронавирусом, 129 человек умерли, 6615 граждан выписаны из стационаров.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Новые случаи зарегистрированы во всех 85 регионах. У 1334 человек заболевание протекает без клинических проявлений.

За один день больше всего инфицированных нашли в Москве - 691 человек. 178 случаев зарегистрировано в Свердловской области, 161 в Подмосковье, 155 - в Санкт-Петербурге, в Ставропольском крае - 137, в Ростовской области - 129.

Общее количество больных с начала эпидемии достигло 882 347 человек. За весь период умерли 14 854 человека, вылечились 690 207 человек.

Подготовила Лилит Демурян