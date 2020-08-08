Армен Саркисян посетил приграничное село Чинари

В рамках рабочего визита в Тавушскую область президент Армен Саркисян в сопровождении предстоятеля Тавушской епархии епископа Баграта Галстаняна и губернатора Тавуша Айка Чобаняна посетил приграничное село Чинари.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.

Чинари находится в самой горячей точке на северо-восточной границе Армении, в непосредственной близости от села находятся азербайджанские военные позиции. Находясь под постоянным контролем азербайджанской стороны, село является объектом регулярного обстрела противника. В прошлом месяце Чинари оказался в эпицентре боевых действий, развязанных Азербайджаном в северо-восточной части армяно-азербайджанской границы, и был обстрелян противником.

Президент Саркисян посетил школу села Чинари, здание которой сильно пострадало в результате обстрелов. Благодаря пожертвованию сыновей президента Саркисяна – Айка и Вардана Саркисянов, школа была обеспечена имуществом (столы, стулья, шкафы), а также компьютерной техникой. Программа по обеспечению школьников компьютерным оборудованием, реализуемая Айком и Варданом Саркисянами, направлена на то, чтобы связать детей Арцаха и разных регионов Армении с их сверстниками из диаспоры, установить контакты между образовательными учреждениями диаспоры и Армении. В рамках инициативы супруги президента Нуне Саркисян «Друг пера», школа Чинари получит возможность установить контакты с учениками из разных школ в Армении, Арцахе ՝ Диаспоре, установив своеобразное сотрудничество.

Подчеркнув важность постоянного внимания к детям, президент республики вновь выразил готовность поддержать их и как президент, и как индивидуум, и как семья Саркисянов. «В каком-то смысле я стал другом этой школы. Считайте это моей школой, и если будут проблемы, обращайтесь. Это касается и села», - сказал президент. По поручению Армена Саркисяна вопрос с отоплением школы решит Аппарат президента.

Президент Саркисян осмотрел школу, с особой теплотой поговорил со своими давними маленькими друзьями, которых он встретил в прошлом году в Чинари, а затем в своей резиденции.

В беседе с духовными и светскими руководителями района и села президент Саркисян поблагодарил жителей приграничного Тавуша за то, что вместе с нашими вооруженными силами они держат государственную границу на замке.

В то же время президент сказал, что люди, живущие в лоне этой прекрасной природы, намного глубже и естественнее, чем большинство из нас. «Здесь просто рай. Люди живут в раю, а многие наши соотечественники даже не осознают, что рай рядом с нами», - сказал президент, призвав приехать и увидеть его, ведь патриотизм - это не только защита границ, но и познание Родины.

«В этом раю есть и огромный образовательный рай - история и наследие нашего народа». В этом контексте Президент представил формулу нашего успеха, которая предельно проста.

«Мы победим, если будем все вместе, едины - в Армении, Арцахе и Диаспоре», - сказал он. - Я оптимист, я уверен, что мы преодолеем все трудности нашим единством. Об этом всегда говорили наши гении. В школе мы учим наизусть стихи о нашем национальном единстве. Тем не менее, я думаю, что помимо их заучивания, осознания и анализа, существует еще проблема простого ощущения того, что армянин рядом с вами - ваш брат или сестра. Тогда никто не сможет победить тебя в этой жизни.

Та человечность, которую мы испытываем к ближнему, к другу, односельчанину, имеет огромную ценность. Это часто не ценят, мы не ценим то богатство, в котором живем - человеческое богатство, нашу природу».

Еще раз поблагодарив директора и учителей школы Чинари за их важную миссию, президент Саркисян отметил, что быть учителем, директором или главой села в приграничье - это не просто работа, а миссия. Президент также поблагодарил жителей Чинари и всех приграничных селений, подчеркнув, что наши границы находятся под защитой благодаря как высокой боевой готовности нашей храброй армии, так и воле и стойкости жителей приграничных сел.